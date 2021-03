Morabito: “Milinkovic-Savic alla Juventus, è l’estate giusta. Inter e Lukaku…”

L'agente FIFA Vincenzo Morabito parla di quello che potrebbe essere il grande colpo di mercato di questa estate

Vincenzo Morabito, agente Fifa e mediatore internazionale, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di quello che potrebbe essere i grande colpo di mercato di questa estate: "Seppur non sia io il suo procuratore, penso che questa possa essere l'estate di Milinkovic-Savic. È il momento giusto per i bianconeri, ma anche per il giocatore e per la Lazio. Il calcio è fatto di cicli. Il mercato è cambiato per tutti, anche per le big europee... Siamo tornati all'era pre Neymar. I 100 milioni che un tempo Lotito chiedeva per Milinkovic, adesso sono al massimo 50. La Juventus ha bisogno di un centrocampista come il serbo da affiancare ai vari Rabiot, Arthur, McKennie e Bentancur".