Milinkovic-Savic: “Rosso a Immobile? Vidal si è buttato bene, l’hanno guadagnato”

“Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi in spogliatoio ci siamo detti di non poter giocare così. Abbiamo cambiato mentalità, conta che siamo entrati in campo meglio e abbiamo preso un punto. Ci ha aiutato il gol per giocare senza pressione: è importante aver segnato e aver portato un punto a casa. Rosso a Immobile? Confusione, non credo gli abbia dato una botta così grande: Vidal si è buttato bene e hanno guadagnato un rosso. La sosta? Meno male, ci aiuterà a recuperare, poi c’è la Champions che aspettiamo da anni. Siamo contenti di giocarci dopo anni, daremo il massimo per andare avanti”. Così Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra i biancocelesti e l’Inter.