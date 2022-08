Milinkovic-Savic desiderio delle big: la Juve sogna, PSG e United avanti. In quota l’Inter…

Le quote sul futuro del centrocampista serbo della Lazio, oggetto del desiderio di tante squadre in Europa

Sergej Milinkovic-Savic sembra pronto al grande salto. Dopo sette stagioni alla Lazio il centrocampista serbo sta attirando l’attenzione di diverse big d’Europa che stanno scatenando un’asta su di lui. Secondo gli esperti di Olybet.it infatti, il giocatore biancoceleste è finito nel mirino di Manchester United e PSG, entrambe offerte a 4 volte la posta, leggermente in vantaggio sulla Juventus, in quota a 5. Il club bianconero, visto l’infortunio di Pogba e McKennie, vuole completare un reparto apparso in difficoltà nelle ultime stagioni con un giocatore da 11 gol nella ultima Serie A. Più attardate altre due big di Premier come Chelsea e Arsenal, proposte rispettivamente a 7 e 10 volte la posta, mentre si gioca a 22 un possibile approdo al Milan campione d’Italia e all’Inter del suo ex mister Simone Inzaghi.