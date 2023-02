Milito: “Contento per Lukaku. Inter, risultato favoloso: e al ritorno farà…”

Le parole dell'ex centravanti: "Sono contento per Lukaku, ho parlato con lui e mi ha detto quanto ha sofferto per l'infortunio"

Diego Milito , ex centravanti dell'Inter, è intervenuto a Prime Video dopo la vittoria dell'Inter in Champions League contro il Porto. Ecco le sue parole: "Questo gol dà tanta fiducia a Lukaku, è importante recuperare un giocatore come lui in questo momento della stagione.

Sono contento per Lukaku, ho parlato con lui e mi ha detto quanto ha sofferto per l'infortunio: mi fa piacere abbia deciso la partita, soprattutto per l'Inter, che ha fatto un risultato favoloso. Per me l'Inter farà anche meglio al ritorno: il Porto si scoprirà e l'Inter con spazi può fare danni. E' molto importante vincere la partita in casa".