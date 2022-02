Milito: “Inter a tratti superiore: ha le armi per far male al Liverpool ad Anfield”

Ad Amazon Prime Video, l’ex attaccante Diego Milito ha parlato così dopo l’andata di San Siro tra Inter e Liverpool

Ad Amazon Prime Video, l’ex attaccante Diego Milito ha parlato così dopo l’andata di San Siro tra Inter e Liverpool: “L’Inter ha fatto una grandissima prestazione, soprattutto i primi 30 minuti del secondo tempo è stata di molto superiore rispetto al Liverpool. Se non sfrutti le tue occasioni, può capitare anche di perdere secondo me. La scelta di inserire Firmino al 45’ è stata azzeccata. L’Inter può fare male al Liverpool in Inghilterra. Sarà dura, ma l’Inter ha le armi per farlo”.