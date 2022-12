Milito ricorda Mihajlovic: “Grande uomo e straordinario guerriero, esempio per tutti”

Il dolore e la tristezza per la morte di Sinisa Mihajlovic ha toccato tutti. Anche Diego Milito ha voluto dedicare un pensiero a Sinisa tramite un post su Instagram:

"Un grande Uomo ed un guerriero straordinario dentro e fuori dal campo. Non verrà mai dimenticata la tua grande passione per il calcio. Un esempio per tutti noi. Ciao Sinisa"