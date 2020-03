Coronavirus, SkySport fa un regalo ai tifosi dell’Inter: “Domani Milito day”

Il coronavirus ha stravolto la vita di tutti i cittadini del mondo e degli italiani. Ha rallentato la vita delle persone, ha dato loro la salute come priorità assoluta rispetto a tutto il resto e pure le passioni devono passare in secondo piano. Il calcio in questo momento non può essere praticato e per chi deve restare a casa i canali sportivi hanno cambiato la loro programmazione. Come ha fatto Skysport che sta dedicato ai propri abbonati una serie di programmi per intrattenerli durante la loro quarantena in casa. Domani in particolare si celebrerà una giornata dedicata agli interisti. Su Skysport uno sarà il Milito Day.

La tv satellitare ha pensato ad “un’intera giornata dedicata alla carriera italiana del campione argentino, tra Genoa e Inter. Dalla storica tripletta nel Derby della Lanterna Genoa-Samp del 3 maggio 2009 ai capitoli più emozionanti della sua storia in nerazzurro, su tutti la Finale della Uefa Champions League 2010 vinta contro il Bayern Monaco, decisa proprio da una doppietta del Principe“. E a partire dalle 19 l’ex attaccante nerazzurro sarà in onda su Skysport24 per un’intervista.

(Fonte : Skysport)