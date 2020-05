VIDEO / Il regalo dell’Inter ai tifosi: tutti i 30 gol di Milito nella stagione 2009/10

Regalo speciale per i tifosi dell’Inter. Su YouTube il club nerazzurro ha postato il video di tutti i gol segnati da Diego Milito nella stagione 2009/10. “Per raccontare la stagione 2009/2010 di Diego Milito si possono usare i numeri, le statistiche, si possono riproporre i video e i replay. Ma, in buona sostanza, nulla basta per ricordare una serie di clamorose prestazioni che, inserite in un contesto di squadra straordinario, contribuirono al successo in Campionato, in Coppa Italia e in Champions League. A dieci anni dallo strepitoso Triplete nerazzurro – e con il lancio della campagna #Timeless2010 powered by Pirelli – vogliamo rivivere con il video in fondo all’articolo l’avventura di Diego Milito in quell’anno ricco di gol. Era il primo anno del centravanti in maglia nerazzurra“.

(inter.it)