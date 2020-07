Torino, Millico: “Devo dimostrare di poter stare in questi palcoscenici. Belotti…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’attaccante del Torino Vincenzo Millico ha parlato così del KO con l’Inter:

“Questa maglia pesa, so che spesso mi capita di entrare quando il risultato non è favorevole ma devo dimostrare di poter stare in questi palcoscenici e dimostrare quanto valgo. Sono contento di essere rimasto al Torino, tra mister Mazzarri e mister Longo sono riuscito a fare una decina di presenze. Io al Chievo? Mi aspettavo di andarci, l’affare è saltato e mi sono dovuto adattare qui e impegnarmi per dimostrare di essere da Torino. Belotti? E’ il capitano, è il giocatore offensivo che ha più carisma, che dà consigli ai noi giovani, mi parla continuamente, è una persona deliziosa che mi sta aiutando molto. Anche lui è passato per il giovane del gruppo”.