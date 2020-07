Minotti: “Inter più concreta: ha trovato equilibrio e solidità. Cifre interessanti per l’EL. Sanchez…”

Ospite di Sky Sport, l’ex calciatore e ora opinionista Lorenzo Minotti ha commentato il successo per 2-0 dell’Inter sul Napoli nella sfida di San Siro: “Buoni segnali dal punto di vista della concretezza. L’Inter è partita bene e ha legittimato il vantaggio; porta a casa questi 3 punti e consolida il secondo posto. È la terza partita che non subisce gol: cifra interessante in vista dell’Europa League. Sanchez? Nella prima parte della gara ha contribuito molto; dà qualità e crea sempre qualcosa. Poi piano piano è sfumato per la condizione atletica. Al di là delle sue qualità, ha un grande atteggiamento. A livello difensivo, l’Inter ha trovato equilibrio e solidità ed ha cambiata l’interpretazione con i due mediani e la spinta dei difensori; contro Bologna e Sassuolo creava tantissimo ma concedeva alla prima occasione“.