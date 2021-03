Minotti: “È obbrobrio ma il Milan deve tifare Inter stasera e vi dico perché”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla sfida tra le due formazioni nerazzurre e si è riferito alla classifica

«Credo che l'Inter non debba perdere questa sera. Se manterrà quel po' di vantaggio sarà difficile andare a prendere. Dico un obbrobrio. Penso che al Milan convenga tifare Inter perché credo che lo scudetto sappiano che è una chimera. La Champions sarebbe quasi messa in cassaforte».

Lorenzo Minotti, su Skysport, ha sottolineato che i rossoneri dovrebbero tifare per l'Inter questa sera, sul divano, davanti a Inter-Atalanta. L'ex calciatore ha anche aggiunto: «L'unica a tifare l'Atalanta in questo momento è la Juve che per indole e storia deve ancora pensare al decimo scudetto e pensare a fare all-in».