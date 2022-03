Minotti: “Inter nervosa e poco lucida, troppo poco per lottare per lo Scudetto. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Minotti ha commentato così la partita pareggiata dall'Inter contro la Fiorentina

"Questa è un'Inter col fiato corto, è poco brillante e poco lucida. Ora c'è un po' di nervosismo e insofferenza, si notano difficoltà di stare in partita e uscirne fuori. Quando manca Brozovic, fatica a trovare un'altra logica di gioco e delle linee di passaggio che possano arrivare presto sugli attaccanti. I numeri sono implacabili, l'Inter è involuta: per una che vuole lottare per lo scudetto è troppo poco. I cambi? Magari Inzaghi avrebbe dovuto rischiare di giocare con Correa e le due punte, bisogna uscire dal binario classico"