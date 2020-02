Minotti: “Lazio-Inter ci dirà tanto. I nerazzurri i veri antagonisti della Juve, ma devono…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Lorenzoha parlato di Lazio-Inter e della lotta scudetto. Questo il commento dell’ex giocatore: “Lazio-Inter ci dirà tanto, i nerazzurri hanno ampliato la rosa e per me restano i veri antagonisti della Juve ma devono passare da esami importanti lontano da San Siro: in trasferta per ora sono stati la squadra dal rendimento migliore ma adesso avranno anche Juve, Atalanta e Roma. La Lazio è lì, ha una rosa più corta ma meno impegni e pressione: è cresciuta notevolmente visto che fa punti anche nelle giornate meno favorevoli, e lo ha dimostrato anche nelle sfide secche avendo battuto due volte la Juve e perso in maniera immeritata a Milano“.