Minotti: “Inter, fondamentale ritrovare Lukaku: può essere ancora decisivo”

In studio a Sky Sport prima di Sampdoria-Inter, l’ex giocatore e ora opinionista Lorenzo Minotti ha parlato così di Romelu Lukaku

In studio a Sky Sport prima di Sampdoria-Inter, l’ex giocatore e ora opinionista Lorenzo Minotti ha parlato così di Romelu Lukaku:

“Per l’Inter è fondamentale ritrovare Lukaku. Con Lautaro si conoscono benissimo, può essere importante per Romelu. Lui può essere fondamentale, ha ancora tempo per poter essere decisivo. Lukaku ha bisogno di giocatori che lo accompagnino nel suo percorso. Lautaro il salto lo ha fatto al Mondiale quando non si è abbattuto e ha reagito, calciando poi i rigori decisivi”.