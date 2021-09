Minotti: “Napoli, 4-0 in trasferta alla Samp: che risposta a Inter e Milan”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 della squadra di Spalletti sul campo della Samp

A Sky Sport, l'ex calciatore Lorenzo Minotti ha parlato così dopo la vittoria del Napoli per 4-0 contro la Sampdoria delle prime tre della classe in Serie A: “Sia Inter che Milan avevano già giocato a Marassi con la Samp. L’Inter ha pareggiato, il Milan vinto 1-0, la risposta del Napoli è forte, ha vinto 4-0. Koulibaly è su livelli stratosferici, il grande merito di Spalletti è il lavoro fatto in mezzo al campo secondo me. Anguissa è un acquisto azzeccato, dà fisicità e completa gli altri”.