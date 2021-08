Mirabelli: “Altro attaccante per l’Inter? Conoscendo Inzaghi vorrà…”

Le parole dell'ex dirigente dell'Inter ed ex direttore sportivo del Milan a proposito del mercato nerazzurro a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue considerazioni a proposito dell'Inter: "Le difficoltà ci sono state per tutti in questo mercato e si è pensato prima a non perdere qualche giocatore piuttosto che ad acquistarlo, ma squadre come l'Inter per esempio hanno ceduto gente come Hakimi e Lukaku. Il mercato adesso è una lotta a chi ne perde di meno, di sicuro non è scoppiettante come qualche anno fa, ma ci dobbiamo abituare a questo visto il momento. Speriamo che passi in fretta. Vedo sempre l'Inter che dovrà difendere il titolo, la Juventus che con l'avvento di Allegri si ripropone ad essere la favorita e dopo ci sono le altre. Non bisogna sottovalutare il Napoli perché secondo me può fare molto molto bene".