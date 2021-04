Mirabelli: “Bastoni il Donnarumma dell’Inter: sarà uomo mercato. Non lo cederanno ma…”

Le parole dell'ex rossonero: "L'Inter non cederà Bastoni, ma in tanti lo chiederanno. Non esistono difensori così forti in Europa

Marco Astori

Lunga intervista concessa da Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Libero. Questi i passi della discussione inerenti il momento dell'Inter.

Uno sguardo al campionato. Chi lo vince?

«L'Inter».

I rossoneri dove possono arrivare?

«Ora sono in affanno e devono guardarsi alle spalle. Per la Champions l'Atalanta è dentro, le altre se la giocano».

Anche la Juve?

«I bianconeri hanno un organico forte, ma Pirlo si è dimostrato quello che era: un punto di domanda. E rischia di restare fuori dall'Europa».

Facciamo una previsione: chi sarà l'uomo mercato della prossima estate? «Bastoni. L'Inter non lo cederà, ma in tanti lo chiederanno. Non esistono difensori così forti in Europa: lui è il Donnarumma dell'Inter».