Mirabelli: “Dzeko-Sanchez? L’Inter avrebbe tolto un pezzo importante alla Roma”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato a TuttoMercatoWeb del scambio Dzeko-Sanchez tra la Roma e l’Inter: “Sono due grandi giocatori. Ma la Roma con Dzeko avrebbe perso tanto. A beneficiarne sarebbe stata l’Inter anche perché avrebbe tolto un pezzo importante ai giallorossi”.

Che mercato è stato, direttore?

“Tutto secondo i piani. Un mercato molle per tanti motivi. Non lo ricorderemo a lungo. Questo non è un mercato che cambia gli equilibri. Al massimo puoi peggiorare, come la Roma se dovesse perdere Dzeko”.