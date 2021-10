Mirabelli: “Inter brava a prendere Dzeko. Mercato? Rosa di Inzaghi già completa”

L'ex ds del Milan Mirabelli ha parlato dell'Inter vittoriosa ieri in Champions e dell'ottimo inizio di Dzeko in maglia nerazzurra

"Lo Sheriff faceva paura per i risultati ottenuti, l'Inter lo ha affrontato in maniera importante per non cadere nell'errore fatto dalla squadre che lo hanno affrontato in precedenza. Non è mai facile in Europa, spero che le italiane vadano più avanti possibile. L'Inter può essere un competitor importante nel campionato italiano, mentre la vedo dura a livello europeo. Dobbiamo accontentarci di quello che possiamo fare".