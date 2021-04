Mirabelli: “Inter, se Suning cede si riparte da zero. Il club ha tutto per…”

Le parole dell'ex dirigente di Inter e Milan ai microfoni di TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimiliano Mirabelli ha parlato del futuro dell'Inter. Queste le sue considerazioni: “A livello tecnico è una squadra importante. Per aprire un ciclo serve una governance che continui nel tempo. Mi auguro che possano continuare e non cedere il club altrimenti dovrebbero ricominciare da capo. Tecnicamente l’Inter ha tutto per aprire un ciclo”.