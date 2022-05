Mirabelli: “Juve? Normale avere un anno di transizione. Dal mercato mi aspetto…”

Le parole del dirigente: "La rosa era all'altezza per vincere, ma si parla della Juve e quindi c'è sempre una grande aspettativa"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova, ha parlato così della stagione della Juventus: "La rosa era all'altezza per vincere, ma si parla della Juve e quindi c'è sempre una grande aspettativa. E' reduce da un ciclo in cui ha vinto molto, è normale avere un anno di transizione. Ci sono le risorse per far ripartire alla grande questo club, non ho nessun dubbio che possa tornare a dominare in Italia dall'anno prossimo. Dal mercato mi aspetto dei grandi colpi, non a caso stanno trattando campioni Pogba e Di Maria".