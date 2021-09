Mirabelli: “La Juve può recuperare, ma scudetto è questione tra Napoli e Inter”

Le parole del dirigente sportivo: "Credo che la corsa allo Scudetto sarà una questione tra Napoli ed Inter. Gli azzurri hanno un organico veramente forte"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Massimiliano Mirabelli, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La Juventus può recuperare in classifica, perché ha uno dei migliori organici. Credo comunque che la corsa allo Scudetto sarà una questione tra Napoli ed Inter. Gli azzurri hanno un organico veramente forte, anzi, credevo già che lo scorso anno potesse puntare a vincere il campionato. Spalletti è un grande allenatore: sa far giocare bene le sue squadre ed è bravo a motivare i suoi ragazzi".