Crespo, Hernanes, Miranda, Eder: San Paolo, colonia di ex Inter in Brasile

Il club brasiliano in questa stagione potrà contare su ben quattro ex calciatori nerazzurri tra campo e panchina

"Si scrive São Paulo - San Paolo all'italiana -, si legge Milano. O meglio, Inter. Il glorioso club brasiliano (6 titoli nazionali, 21 Paulisti, 3 Libertadores e 3 Intercontinentali), ha ufficializzato nella notte italiana fra venerdì e sabato l'ingaggio di Eder Citadin Martins, per tutti Eder, ex nazionale azzurro e protagonista in diversi club della nostra Serie A, l'ultimo, appunto, l'Inter nel biennio 2016-2018. [...] Eder ritrova Miranda, altro ex Inter, approdato al San Paolo il 7 marzo scorso, tre settimane dopo la scelta da parte della proprietà di affidare la squadra a Hernan Crespo, guarda caso un altro ex nerazzurro. [...] La truppa interista al San Paolo è così diventata ancora più ricca e non si ferma a tre elementi visto che dal 2018 è tornato nel club dove spiccò il volo per l'Europa nel 2010 un certo Hernanes, simbolo nella Lazio e comparsa all'Inter di Thohir fra il gennaio 2014 e l'estate 2015".