Miranda svela: “Quand’ero all’Inter mi volevano Palmeiras e Flamengo. Ma il club…”

Intervenuto in diretta con Esporte Interativo, Joao Miranda, ex difensore dell’Inter, ha raccontato un retroscena di mercato avvenuto durante il suo periodo nerazzurro: “Il Flamengo è un grande club, con i tifosi migliori in Brasile. Ha mostrato interesse per me, ho parlato con i membri del consiglio direttivo: ma non era il momento di tornare. Avevo un contratto con l’Inter, era difficile contrattare con un club brasiliano. Il proprietario dell’Inter mi ha detto che non era il momento del mio ritorno in Brasile. Abbiamo trovato un accordo e i discorsi col Flamengo sono finiti. Anche il Palmeiras, attraverso il ds Matts, mi ha contattato: ma i discorsi non proseguirono perché l’Inter voleva la mia permanenza”.