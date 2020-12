Ex Inter, Miranda: “Voglio tornare in Brasile. Simeone? Non mi ha permesso di…”

Il contratto di Joao Miranda con il Jiangsu Suning scade a giugno 2021. E il difensore sta già pianificando i prossimi passi: vuole tornare in Brasile e firmare l’ultimo contratto prima di concludere la carriera. A 36 anni, il difensore dice che ha ancora qualche anno ad alto livello davanti. “Il calcio è una cosa molto dinamica, può cambiare molto in sei mesi, ma il mio pensiero è di tornare in Brasile. Ho vissuto un lungo periodo all’estero, gran parte della mia carriera, e il mio pensiero oggi è di tornare nel mio paese, continuare a dimostrare le mie qualità. So di poter dare ancora molto al calcio brasiliano“.

Nel possibile ritorno, Miranda ha in mente due destinazioni: Coritiba e San Paolo. “Cercherò di definire la mia situazione pochi istanti prima di terminare il mio contratto con Suning, anche per rispetto del club. Le mie priorità oggi sono Coritiba e San Paolo, dove ho lavorato e dove ho più affetto. Allo stesso tempo, sono un ragazzo professionale, e sono aperto ad altre proposte. La priorità è per questi club, ma sono aperto anche alla proposta di altri club, dipende dal progetto“, dice l’ex difensore nerazzurro a Uol Esporte.

SIMEONE – “Mi ha aiutato molto perché non mi ha permesso di rilassarmi in nessun momento quando ero all’Atletico. Anche dopo aver vinto molti titoli, ha sempre cercato di essere vicino all’eccellenza. Allenarsi bene per giocare bene. Mi ha aiutato a mantenere alto il livello per tutta la mia carriera“.

(UOL Esporte)