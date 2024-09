Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Antonio Mirante, ex portiere, ha parlato così di Antonio Conte al Napoli: "E’ l’uomo dei sogni, per la storia e per ciò che rappresenta. Per quello che dà alle proprie squadre è un tecnico che fa sognare. Conte aveva le stigmate dell’allenatore già quando era calciatore, poi quando ha cominciato a Siena da secondo di De Canio fremeva ed aveva una fame contagiosa. La voglia e l’ambizione non muta negli anni e questa è una fortuna per chi lo sceglie. Il Napoli penso arriverà tra le prime tre, le coppe incidono tanto e tolgono energie mentali e fisiche. Poi può anche puntare allo scudetto perch la squadra che ha costruito è veramente forte.