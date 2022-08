TS – Missione Inter, battere la Lazio per uno slancio verso il primo ciclo terribile

"Non sarà una passeggiata di piacere". Lo sottolinea TuttoSport, in riferimento a Lazio-Inter di questa sera. E Simone Inzaghi lo sa bene. Perché quella è stata casa sua a lungo e sa con quale spirito i biancocelesti si presenteranno all'Olimpico: "La trasferta di stasera all’Olimpico sarà uno scoglio importante per misurare lo stato di salute della squadra nerazzurra dopo un pre-campionato non esaltante, dovuto a carichi di lavoro pesanti e avversari di livello, e due successi in campionato arrivati in modi differenti con Lecce e Spezia".