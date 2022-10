Mkhitaryan: “Brozovic fondamentale per noi. Xavi? È un piacere che una squadra…”

Al termine di Inter-Viktoria Plzen, Henrikh Mkhitaryan ha commentato la vittoria che regala gli ottavi di Champions League ai microfoni di Sport Italia. "Risposta a Xavi? È un piacere che un allenatore e una squadra come il Barcellona abbia guardato la nostra partita per vedere cosa sarebbe successo. Abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita, a noi non interessava cosa avrebbe fatto il Barcellona contro il Bayern perché tutto dipendeva da noi".