Mkhitaryan: “Domani la gara più importante del girone. Nessuno credeva in noi”

Alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky sport. Queste le parole del centrocampista nerazzurro: "La gara di Firenze? Volevamo vincere, questa è l'Inter. Nonostante abbiamo concesso un gol al 90esimo, ci credevamo, volevamo vincere perché era una partita importante. Il gruppo di Champions? Non siamo ancora passati, dall'inizio del girone nessuno credeva in noi, però noi abbiamo creduto in noi stessi".