«Quando abbiamo segnato il secondo gol abbiamo mollato nell'episodio dopo e abbiamo incassato un gol che non dovevamo prendere, li abbiamo messi in partita. Nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo girato tanto palla e creato tanto. Abbiamo segnato il terzo gol ma con il rigore hanno fatto il 3 a 2 che ci ha messo in difficoltà. Siamo felici per la vittoria ma c'è tanto da migliorare». Così Mkhitaryan ha rilasciato a SportMediaset, nella zona mista di San Siro, un'intervista con la quale ha analizzato diversi aspetti della vittoria contro il Torino.