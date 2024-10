Il Torino è rimasto in dieci attorno al ventesimo della gara contro l'Interper l'espulsione di Maripan. È stata una decisione presa grazie all'intervento del VAR che ha richiamato l'arbitro a rivedere il fallo. Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha parlato in questi termini del fallo: «Episodio molto al limite - ha detto inizialmente l'esperto - il rosso si rischia perché il giocatore del Toro è entrato in contatto con la caviglia. I suoi tacchetti sono andati sopra la caviglia. Vero anche che il tallone di Maripan è a terra ma si tratta di un intervento molto rischioso, il cartellino rosso ci sta considerata la pericolosità».