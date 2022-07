Mkhitaryan, tesoro a zero per l’Inter. Esperienza e duttilità, ma Inzaghi ha le idee chiare

"La stanza dei trofei dell’Inter è un luogo magico, quasi sacro. Al nono piano si respira per intero la storia del club e il suo status leggendario. È uno spazio che trasmette emozione ma che può anche mettere soggezione o pressione ai più. Non a Henrikh Mkhitaryan: il nuovo rinforzo della mediana nerazzurra ha un curriculum di grande rispetto e in mezzo ai trofei pare sentirsi pienamente a suo agio. Del resto, è il giocatore col palmares più importante della nuova rosa di Simone Inzaghi: 23 titoli in carriera tra Armenia, Ucraina, Germania e Inghilterra, con la ciliegina della Conference League vinta poco più di un mese fa con la Roma, prima dell’inaspettato addio al club della Capitale. È stato il suo primo trofeo dopo tre anni di Italia, non l’ultimo, almeno nelle ambizioni dell’armeno, che ha scelto l’Inter per mettere finalmente le mani sullo scudetto", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Esperienza, classe, duttilità, cultura del lavoro e della vittoria. Non c’è dubbio che l’Inter abbia trovato un tesoro a costo zero sul mercato, facendo anche arrabbiare un vecchio amico come Mourinho. Tante le cose per cui Inzaghi è rimasto colpito negli anni da Micki, che nello scacchiere tattico di Simone potrebbe ricoprire cinque ruoli. La mezzala è quello designato, partendo da sinistra - come Calhanoglu - per finire dietro le punte. Ma Micki può sostituire Brozovic in regia, giocare da trequartista puro e anche da seconda punta se necessario. Di sicuro, non segnerà più all’Inter, cosa accaduta tre volte in sette partite", spiega il quotidiano.