Mkhitaryan: “La lotta per lo scudetto sarà difficile. Mourinho? Ci siamo chiariti e…”

Nel corso di un'intervista a Sky Sport, il giocatore ha toccato diversi argomenti, uno riguarda il suo rapporto con lo Special One

Intervistato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan ha toccato diversi argomenti. Uno riguarda il suo rapporto con José Mourinho , con il quale aveva avuto qualche problema quando entrambi erano al Manchester United: "Non voglio parlare di quello che è accaduto in passato, ci siamo chiariti e siamo ripartiti da zero".

"La lotta per lo Scudetto sarà difficile come lo è stata lo scorso anno. Sarà interessante perché tutte le squadre saranno pronte per l’inizio del campionato. Non avendo visto come giocano le avversarie non posso sbilanciarmi nel dire una favorita, ma noi dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi e capire bene qual è la strada giusta. Non giochiamo la Champions League da un paio d’anni, quest’anno dobbiamo crederci e possiamo raggiungerla".