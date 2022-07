Mkhitaryan, niente test per precauzione. Inter, oggi doppia seduta solo per 5

L'armeno, arrivato dalla Roma, non ha giocato l'amichevole di ieri per il problema muscolare che aveva accusato in finale di Conference

Andrea Della Sala

Nella giornata di ieri l'Inter ha disputato un'amichevole contro una formazione di Eccellenza alla Pinetina. Vittoria per 10-0 per la squadra di Inzaghi che non ha avuto a disposizione uno dei nuovi arrivi.

"Non ha preso parte al test Mkhitaryan, che lavora in gruppo ma sarà gestito per qualche giorno dopo il fastidio muscolare accusato nella finale di Conference League con la Roma. Chi è in ritiro da martedì scorso oggi avrà il pomeriggio libero, mentre per Correa, Lautaro, Lukaku, lo stesso Skriniar e Gagliardini (che sta seguendo un lavoro personalizzato) è prevista la consueta doppia seduta", spiega La Gazzetta dello Sport.