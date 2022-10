Mkhitaryan a Inter TV: “Un po’ tesi nei primi 25 minuti, poi abbiamo dimostrato di poter…”

"Il gruppo? Abbiamo creduto in noi stessi, sapevamo che tutto era possibile perché noi siamo l'Inter e lo abbiamo dimostrato in campo. Siamo un gruppo molto unito e così possiamo vincere ogni partita. Sapevamo che avrebbero giocato in difesa e ci siamo preparati per giocare alti e trovare spazio dietro le linee della loro difesa. Alla fine abbiamo segnato i gol che ci servivano", ha concluso il giocatore armeno.50