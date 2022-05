Mkhitaryan, la Roma non si arrende. Proposta Inter superiore, Mou tenta la rimonta

Il centrocampista della Roma sembra ormai in procinto di passare all'Inter, anche se lo Special One farà un altro tentativo

Secondo Repubblica "La Roma non si arrende, non ci sta a perdere a zero Henrikh Mkhitaryan. In questi giorni ci sono stati diversi contatti tra Mourinho e l’armeno. Lo “Special One” sta cercando di convincere il centrocampista a restare nella Capitale, ma il biennale offerto dall’Inter è superiore alla proposta giallorossa. Mkhitaryan nelle prossime ore prenderà una decisione: la Roma tenta la rimonta sui nerazzurri, Marotta però resta in vantaggio".