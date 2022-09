Modesto: “Gosens? Richieste diverse, difficoltà normali dopo tanti anni con Gasperini”

Francesco Modesto, ex difensore e oggi allenatore, in un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com ha parlato dell'influenza che Gasperini ha avuto su di lui e su tanti tecnici, da Juric a Tudor, passando per Palladino, oltre che su tanti calciatori: "È una questione di metodi, di coraggio, di spingere i giocatori al limite. Non hanno un ruolo ben definito, si esaltano, nelle loro annate con Gasperini, Juric, Tudor, hanno annate belle e gratificanti".