Modric: “Voci sull’Inter nel 2018? Sto bene al Real Madrid. Domani una finale, saremo all’altezza”

Alla vigilia della sfida con l’Inter, il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato della sfida delicata di domani contro i nerazzurri:

“Questa partita è come una finale e spero che saremo all’altezza della partita. Mi sento bene, non ho giocato per una decisione del mister. Quando gioco cerco di fare il meglio, mi sento bene, mi sento forte. Ho abbastanza forza per andare avanti, ma vediamo cosa succederà in futuro. Si parla tanto della mia situazione, ma vedremo. Io voglio solo aiutare la squadra poi vedremo cosa succederà in futuro. Dall’ultima stagione manca regolarità che non abbiamo avuto in queste partite. Ma abbiamo mostrato alcune cose buone e dobbiamo guardare avanti. Non è facile, ora ogni volta si gioca senza pubblico ed è un problema. L’importante è che almeno si giochi, credo che con le partite possiamo migliorare e faremo una buona stagione. Difendiamo sempre il mister, da quando allena il Real. Stiamo sempre con lui, abbiamo vinto tante cose insieme e spero che ne vinceremo ancora molte. Lo abbiamo sempre difeso e lo faremo sempre. Karim è molto importante per il nostro gioco, aiuta tanto a costruire.

L’altro giorno abbiamo fatto comunque una buona partita, Mariano è un altro tipo di giocatore, ma ha mostrato che possiamo avere fiducia in lui. Ho sempre detto che mi sento molto bene nel Real e mi piacerebbe finire qua la carriera, vediamo cosa succede. Do sempre la stessa risposta, voglio continuare qui. Se sento di poter aiutare la squadra non ci sono problemi. Chi non vuole giocare nel Real Madrid? Ma dipende da tante cose, ma non c’è nessuno più contento di me se vado avanti qui. Sappiamo che sarà una partita complicata. Dobbiamo mostrare la nostra forza e il nostro carattere, in questa competizione lo abbiamo mostrato tante volte. Siamo in un periodo molto complicato, ci sono tanti infortuni in tutte le squadre, c’è il coronavirus coi positivi e questo ci stanca mentalmente e ci sono anche tante partite. Il rinnovo di Ramos è una cosa sua e del club. Non devo dire io quanto lui è importante, spero trovano un accordo per il bene di tutti. Voci sull’Inter? Non so a cosa mi riferivo in quel tweet. Nel 2018 ho sentito parlare di questo, ma sono al Real Madrid e sono contento di essere qui”.