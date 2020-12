La moglie di Bellugi: “Ha una grande voglia di rimettersi in pista. L’Inter si è comportata…”

«È stato un anno allucinante, mi auguro che finisca presto e con il 2020 termini tutto il dolore che ha portato. Parlo per la mia famiglia ma anche per le tante persone che hanno subito drammi peggiori». Con queste parole Lory Bellugi, moglie di Mauro, ha voluto comunque trovare la forza per reagire anche in questo difficile momento per il marito. All’ex giocatore nerazzurro sono state infatti amputate entrambe le gambe.

Non potersi vedere è dura: «Io non potevo andare a trovarlo. Dopo il primo intervento alla gamba destra, peraltro senza anestesia totale ed epidurale, ricevetti una chiamata da un numero che non conoscevo. Rispondo ed era lui! Si era fatto prestare il telefono dal vicino di letto. Le racconto questo per sottolineare il suo spirito. Ci salutiamo nelle video-chiamate. Solo di recente sono riuscita a fargli visita 3-4 volte, toccata e fuga, completamente bardata. Del resto in questa lunga degenza ha preso anche la polmonite».