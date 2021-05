L’Inter fa bene a Hakimi, la moglie: “Guardo tutte le sue partite, gioca sempre meglio”

L'attrice e moglie del giocatore nerazzurro ha parlato della passione di Achraf per il calcio. Ma non solo. La coppia, in pandemia, ha trovato un'attività sportiva che piace molto a entrambi.

Redazione1908

Hiba Abouk, ospite alla trasmissione "El Hormiguero", ha parlato anche del compagno Achraf Hakimi e di come l'Inter gli abbia fatto bene. "Achraf gioca costantemente a calcio e se può guarda due partite contemporaneamente. Oppure una partita e un film con me. Probabilmente ora sta guardando me e una partita. Lo conosco!", ha scherzato l'attrice.

L'ammissione di Hiba

L'attrice ha ammesso di non aver mai seguito particolarmente il calcio prima di incontrare Achraf: "Guardo tutte le sue partite perché sono molto entusiasta di vederlo giocare. Ed è incredibile, gioca sempre meglio. Ma se non gioca, non le guardo". C'è una disciplina sportiva che piace molto a entrambi: "È un'attività che abbiamo praticato durante la pandemia. Lui è più veloce e più forte, ma la tecnica ce l'ho io". E a proposito del figlio avuto con Hakimi ha confessato: "Ho dato la vita a mio figlio, ma lui l'ha data a me. Io sono un'altra, completamente. Sono rinata. Sono molto più felice e lui mi ha resa una persona migliore".

(AS)