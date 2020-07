Paventi (Sky): “Inter, due motivi per non mollare. Conte apprezzerebbe una cosa. Eriksen…”

Il giornalista di Sky, Andrea Paventi, ha parlato del fine di stagione dell’Inter in collegamento su Sky Sport 24: “Anche se non è finita aritmeticamente, lo scudetto è molto complicato. Conte apprezzerebbe il raggiungimento del secondo posto. Al termine del campionato c’è l’Europa League, e l’Inter se la può giocare fino in fondo. Ora ci sono partite difficili (Genoa, Napoli, Atalanta, ndr) ed è importante rimanere sul pezzo: la squadra di Conte non può staccare la spina per diventare una grande squadra e per l’Europa League. È importante che gli attaccante ritrovino il gol. Serve il miglior Lukaku, che insieme a Sanchez poteva fare qualche gol in più. Lautaro deve tornare in condizione. Poi c’è Eriksen, che può essere decisivo con le sue intuizioni e i calci piazzati“,