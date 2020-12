Stampa – Inter, col Napoli il primo momento della verità. Conte indossa l’elmetto: guai a…

Il dodicesimo turno di Serie A offre nel programma una sfida d’altissima classifica. A San Siro, l’Inter di Antonio Conte ospita il Napoli di Gattuso. Il quotidiano La Stampa presenta la gara nell’edizione odierna:

“Promette molto, l’incrocio di stasera: in campo gli attacchi più prolifici e le squadre con il filotto più lungo (4 successi nerazzurri, 3 napoletani). Gattuso non ha mai pareggiato, Conte non s’è ancora imposto in un vero big-match ed è appena uscito dalla Champions. Guai ai vinti, comunque. […] Per l’Inter è il primo momento della verità dopo l’eliminazione in Champions League. Antonio Conte continua a non sbilanciarsi sull’obiettivo scudetto. Conte indossa l’elmetto, come ha chiesto di fare alla squadra“.