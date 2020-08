Monchi: “Inter, una squadra molto italiana, commette pochi errori. Il punto debole…”

A Radio Sevilla, a poche ore dalla sfida contro l’Inter in finale di Europa League, ha parlato Monchi. Il ds del Siviglia ha voluto mettere in evidenza che la squadra è pronta alla sfida:

«Vivo con la squadra. Vedo gli occhi dei giocatori e il modo in cui si esprimono e trasmettono fiducia, sicurezza. È vero che se fossi all’Inter magari mi direbbero la stessa cosa, ma ho fiducia. L’Inter di Conte ha due caratteristiche, è una squadra molto italiana e ha un buon allenatore. È una squadra che ha commesso pochissimo errori. Un punto debole? Dobbiamo essere in grado di fare movimento e creare spazi al centro e sugli esterni. Giocano con la difesa a cinque, ma ci sono squilibri di cui possiamo approfittare. Non è una squadra alla quale si fa gol facilmente perché fa piccoli errori. Una vittoria sarebbe bellissima, renderemmo felici tanti tifosi. Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di affetto. Ci mancano tanto i nostri tifosi, ma ci fa sentire tutti più vicino. Siamo una famiglia, abbiamo vissuto momenti complicati quest’anno. Fortuna? È importante, ma devi essere anche forte. Poi si vince o si perde perché è il calcio. Se non dovessimo farcela va comunque valorizzato il fatto che siamo arrivati in finale».

(Fonte: abc.es)