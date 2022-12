EDICOLA / TS: “Calcio ti amo”. Messi sulle orme di Maradona, vince l’Argentina

La faccia di Messi (e quale altrimenti) e il suo bacio alla Coppa del Mondo. Anche TuttoSport sceglie una foto simbolo del Mondiale per raccontare la vittoria dell'Argentina. "Calcio, ti amo", il titolo principale del quotidiano sportivo che spiega ai suoi lettori: "Sulle orme di Maradona Messi guida l'Argentina al terzo Mondiale. Partita epica: piegata solo ai rigori la Francia di un monumentale Mbappé che segna una tripletta. Lionel alza il trofeo che gli mancava per coronare una carriera da leggenda". Poi le parole dell'argentino: «Ho lottato una vita per arrivare qui non c'è gioia più grande».