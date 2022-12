GdS – Mondiale, bilancio Inter: Grande Dumfries, brutto Lukaku. Brozovic in ascesa

Prima giornata di stop per il Mondiale ed è tempo di bilanci per i giocatori dell'Inter scesi in campo in Qatar

Andrea Della Sala

Prima giornata di stop per il Mondiale ed è tempo di bilanci per i giocatori dell'Inter scesi in campo in Qatar. Ecco il giudizio de La Gazzetta dello Sport:

"L’Inter ha un grande Dumfries, un brutto Lukaku e un De Vrij in panchina. Un caso a parte Onana: ricorderà il Mondiale come un momento pessimo della carriera ma per lui hanno pesato i litigi col c.t. Song. Brozovic è partito piano – colpa dell’infortunio – ma è salito di colpi e due giorni fa ha segnato uno dei rigori per portare la Croazia ai quarti. Per lui, il bilancio è sicuramente positivo".