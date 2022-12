Mondiali, il cerchio si stringe: le quote sulle partite dei quattro nerazzurri in corsa

In quattro sono arrivati agli ottavi, in quattro hanno centrato la qualificazione ai quarti: le quote dei bookmakers

Gianni Pampinella

In quattro sono arrivati agli ottavi, in quattro hanno centrato la qualificazione ai quarti. Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic continuano a sognare di alzare il trofeo più ambito da ogni calciatore, soprattutto ora che le Nazionali in gioco si sono ridotte a otto. Il duo olandese, uscito vittorioso dalla gara con gli Stati Uniti (con De Vrij che resta però ancora a zero minuti giocati), per proseguire il suo cammino dovrà vedersela proprio con l’Albiceleste di Lautaro, reduce dal successo sull’Australia. Alla Croazia, invece, toccherà l’altra sudamericana ancora in corsa, il quotatissimo Brasile. Chi riuscirà ad approdare in semifinale? Ecco le previsioni dei bookies.

Dumfries sfida Lautaro — Stati d’animo opposti, stessa voglia di arrivare in fondo. Se per Denzel Dumfries questa rassegna continentale sta riservando quasi solo gioie, ultima la rete del definitivo 3-1 contro la selezione statunitense, per l’attaccante argentino si sta rivelando una complicata matassa da sbrogliare. In ogni caso, gli uomini di Scaloni sembrano comunque i più accreditati per la vittoria nei tempi regolamentari, che Betclic quota a 2.20, contro il 3.57 dei Paesi Bassi (3.50 su Sisal) e il 3.17 del pareggio. Anche la quota qualificazione sorride a Messi e compagni, 1.59 contro il 2.32 degli Oranje (2.25 per Sisal). In ottica successo finale, l’Argentina si colloca al terzo posto dei pronostici Betclic, dietro a Brasile e Francia, con quota 6.00 (identica quota su Sisal), mentre la formazione di Van Gaal è data a 15.00. Assaporata la gioia del gol, Dumfries punta deciso a ripetersi, mentre per Lautaro la rete numero uno deve ancora arrivare. Le quote gol di Betclic per loro sono rispettivamente a 12.00 (stessa quota su Snai) e a 3.75.

Per Brozo c’è l’ostacolo Brasile — Superato con fatica ai rigori il sorprendente Giappone, per la Croazia si prospetta ora un match dal fascino unico, quello contro il Brasile, che agli ottavi ha avuto facilmente la meglio sulla Corea del Sud. Tra alti e bassi, i croati hanno comunque saputo superare ogni difficoltà ed essere nuovamente protagonisti, dopo aver raggiunto la finale nella scorsa edizione dei Mondiali. Secondo Betclic, però, i verdeoro partono favoriti con quota vittoria a 1.37, mentre i ragazzi di Zlatko Dalic sono dati a 8.60 (a 8.00 su Sisal), con il pari a 4.93 (a 4.75 su Sisal). Discorso simile per quanto riguarda le quote passaggio del turno: 1.16 per i brasiliani, 5.05 per i croati (5.00 su Sisal). La compagine di Tite, per Betclic, è anche la candidata numero uno a sollevare il trofeo, con quota a 2.75 (stessa quotazione su Sisal), decisamente inferiore al 40.00 della Croazia. Sarà invece derby d’Italia per Marcelo Brozovic, che si troverà di fronte il terzetto di juventini formato da Alex Sandro, Bremer e Danilo (dei tre, solo quest’ultimo dovrebbe tuttavia partire titolare). Una rete del centrocampista interista è data a 15.00 da Betclic (stessa quota su Snai).