Il presidente della Fifa ha ricordato anche come in questa settimana, il 5 dicembre, si terrà a Miami il sorteggio del Mondiale per Club: «Seguirà la pubblicazione del programma delle partite e annunceremo dove, la prossima estate, negli States, si svolgeranno, comprese quelle che si giocheranno al Bank of America Stadium di Charlotte. Questo è un momento davvero emozionante per i tifosi di calcio di tutto il mondo. Stiamo intraprendendo un viaggio che definirà una nuova era del calcio per i club di tutto il mondo e ringrazio Bank America, guidata dal Presidente e CEO, Brian Moynihan, per essersi unita a noi e per contribuire a creare momenti indimenticabili per gli appassionati di calcio di tutto il mondo», conclude l'annuncio.