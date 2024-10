"Siamo lieti di dare il benvenuto a Hisense, un marchio leader del mercato globale, come partner ufficiale del Mondiale per Club. L'impegno di Hisense per l'innovazione e la tecnologia è in linea con la nostra visione per questo torneo, che riunirà le 32 migliori squadre di tutto il mondo per un'indimenticabile celebrazione del nostro gioco che rivoluzionerà il calcio per club. Questa partnership offrirà ai tifosi modi unici di partecipare al torneo, sia dentro che fuori dal campo, gettando al contempo le basi tecnologiche e innovative per la prosperità del Mondiale per Club", le parole del presidente Gianni Infantino.