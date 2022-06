Mondiale in Qatar, dal 5 luglio nuova fase vendita biglietti

Dal 5 luglio prossimo si aprirà una nuova fase di vendita dei biglietti per i Mondiali in Qatar. Lo ha reso noto la Fifa, informando che l'assegnazione sarà effettuata in base all'ordine di accesso - e non più a sorteggio, come era stato per le prime due fasi -, e che in caso di forte domanda, verrà adottato il sistema delle liste d'attesa.