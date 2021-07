Mondiali, l’Arabia Saudita vuole ospitare l’edizione 2030 con… l’Italia

C'è anche l'Arabia Saudita fra le Nazioni interessate a ospitare i Mondiali 2030: il Paese starebbe pensando a una collaborazione con l'Italia

C'è anche l'Arabia Saudita fra le Nazioni interessate a ospitare l'edizione 2030 dei Mondiali di calcio. Come riportano The Athletic e il Daily Mail, infatti, il Paese mediorientale starebbe pensando di concorrere per l'assegnazione della manifestazione, che vede in corsa anche Inghilterra e Irlanda, con il premier inglese Boris Johnson deciso a "riportare il calcio a casa" (dopo l'edizione del 1966).